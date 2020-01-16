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Торгували громадянством Румунії: в Україні викрили діяльність аферистів

16.01.2020

Слідчі поліції Львова спільно з співробітниками СБУ та прокуратури затримали подружню пару з Тернополя, які організували шахрайську схему з виготовлення підроблених документів для отримання іноземного громадянства.

— 42-річний чоловік та його 40-річна дружина виготовляли пакет фіктивних документів, необхідних для отримання громадянства Республіки Румунія. Діяли шахраї на території Львова і львівської області. Вартість такої «послуги» досягала 60 тисяч гривень, — повідомляє ГУ Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у Львові і Тернополі. Були виявлені і вилучені підроблені документи різних юридичних осіб, фіктивні документи для отримання громадянства, друку, оргтехніка, флешки та інші речові докази.

Поліцейські встановлюють всіх потерпілих від діяльності аферистів, а також суму завданих їм збитків. Вирішується питання про повідомлення підозрюваним зловмисникам про підозру, відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.

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