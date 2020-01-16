«А давайте терміново знімати Гончарука!» У «Слуги народу» відреагували на скандал з плівками

На засіданні фракції «Слуги народу» 15 січня не обговорювалося питання відставки окремих членів Кабміну Олексія Гончарука.

У цьому запевнив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання кореспондента . «Слава Богу, ми ще не дійшли на засіданнях фракції до того, щоб обговорювати інформацію з Telegram-каналів», – сказав він

В першу чергу, мова йшла про міністра розвитку громад і територій Олені Бабак і міністра економічного розвитку і торгівлі України Тимофія Милованове.

У той же час Корнієнко підтвердив, що емоційні заклики такого характеру все ж були, але їх ніхто не підтримав

«Це виглядало так: «А давайте терміново знімати Гончарука? Хто за?» П’ять рук підняли – і все», – сказав голова партії.