Туреччина готує відправку турецьких військ в Лівію

Президент Ердоган повідомив про те, що відправляє війська до Лівії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про те, що відправляє війська до Лівії, інформує Reuters.

Як повідомляється, на цей крок Ердоган пішов для того, щоб допомагати уряду Лівії на чолі з президентом Фаізом Сараджем. “Туреччина відправляє до Лівії військових для того, щоб підтримати стабільність легітимного лівійського уряду”, – сказав Ердоган.

Наразі в Лівії відбувається збройний конфлікт між урядом Національної згоди Сараджа та опозицією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром. За словами Ердогана Хафтар відмовився підписувати мирну угоду з Сараджем, що мало відбутись у Москві.

На боці Сараджа виступають Туреччина, Італія та більшість країн Заходу, а Хафтара підтримують Саудівська Аравія, Єгипет, а неофіційно — також Об’єднані Арабські Емірати та Франція. Підтримку Хафтара також неодноразово приписували Росії, проте у Кремлі заявляли, що контактують з обома сторонами протистояння.