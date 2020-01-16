У Києві загорівся на ходу сміттєвоз сам поїхав до пожежних

У четвер, 16 січня, в Дніпровському районі столиці на ходу загорівся сміттєвоз.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в м. Києві.

Водій рухався по бульвару Перова і побачив, що з контейнера для сміття йде дим, і вирішив не втрачати часу і самому їхати до рятувальників. Благо, рятувальна частина була недалеко. Прибув на місце він вже о 08:40.

Пожежники швидко зорієнтувалися і приступили до гасіння — вже в 08:53 пожежу локалізували, а о 09:03 — ліквідували. Підсумок — постраждав тільки контейнер для сміття. Причину трагедії встановлюють.

