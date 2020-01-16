Зеленський повернувши призів з 18 років

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом повернувши призов громадян України на строкову службу з 18 років.

Про це повідомляє Український мілітарний портал посилаючись на текст Указу №13/2020

До цього призов на строкову службу здійснювався з 20 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Поріг щодо старшого терміну залишився без змін.

“Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу”, – йдеться в Указі президента України Чергові призовні кампанії відбуватимуться в період з квітня по червень (“Весна 2020”) та впродовж жовтня — грудня 2020 року (“Осінь 2020”).