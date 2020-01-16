Окупанти Путіна «віджали» у Ахметова розкішний особняк

Дача Якова Жуковського Новий Кучук-Кой в селищі Паркове, під Ялтою, що належить Рінату Ахметову, була продана «Газпрому» так званими владою Криму.

Цим особняком український олігарх володів, починаючи з 2007 року.

Так, аукціон з продажу садиби пройшов на початку грудня 2019 року. Початкова ціна лота була 1,975 млрд. рублів, що склало більше трьох мільйонів доларів.

Окрім самої будівлі, в лот були включені пам’ятки культурної значення: барельєфи «Сон» і «Пробудження», а також парк початку ХХ століття, басейн площею 2180 кв. м, гостьовий будинок площею 3360 кв. м, корпус їдальні площею 253 кв.м, два майданчики для відпочинку, декілька декоративних басейнів, фонтан, грот «Руїни», а також ряд інших споруд.

Факт угоди підтвердив продавець – розпорядча дирекція майна підконтрольного уряду Росії Криму.

За інформацією Федеральної податкової служби Росії, ТОВ «ЕТЦ в Парковому» через російську фірму «РИЗЬКО», володіє ТОВ «Газпром видобуток Оренбург» – структура російського «Газпрому».

У свою чергу, у Ріната Ахметова підтвердили факт того, що після анексії Криму, він втратив контроль над усіма своїми активами на півострові, в тому числі і над Новим Кучук-Якому.

«Будь-яка «продаж» нерухомості Новий Кучук-Кой здійснюється невідомими особами без згоди та участі бізнесів SCM», — прокоментували дану інформацію в компанії «Систем Кепітал Менеджмент».

Також було сказано, SCM має намір відстоювати право на маєток в Ялті в міжнародних судах і арбітражах.

Раніше повідомлялося про те, як Ріната Ахметова збираються позбавити мільярдних пільг. Дане рішення підтримав Комітет з питань податкової та фінансової політики.

Крім того, ВАТ «Дружківський машинобудівний завод», власником якого є Рінат Ахметов, Господарський суд Донецької області визнав банкрутом і почав процедуру ліквідації.

Справа про банкрутство заводу Ахметова було відкрито в січні 2018 року. Ініціатором стало Управління ПФУ в р. Дружківка Донецької області.

При цьому, як повідомляв прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, він зустрічався з Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Юрій косюк розвиває та іншими впливовими бізнесменами.

«Всі великі гравці, на мою думку, повинні робити все від них залежне, щоб країна почала рости, тому що їх активи від цього тільки збільшиться», — вважає прем’єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що під час зустрічей з бізнесменами жодного разу не обговорювалося питання лобіювання чиїхось інтересів.