У Сумах 75-річна жінка ледь не загинула під купою сміття у власній квартирі: у мережу потрапило страшне відео

У Сумах поліцейські врятували 75-річну самотню жінку, якій стало погано в своїй квартирі.

До патрульних інспекторів у Сумах звернулася жителька багатоповерхівки на вулиці Боровій з проханням потрапити в квартиру до одинокої літньої сусідки, яка кілька днів не відкриває двері.

Як виявилося, рідних у жінки немає, тому про неї піклуються сусіди. Вони щодня передають їй продукти харчування і готують їжу. Однак протягом останніх трьох днів ніхто з мешканців будинку бабусі не бачив, двері в квартиру вона не відкривала.

Розуміючи, що жінка може зажадати невідкладної медичної допомоги, інспектори прийняли рішення відкрити двері в квартиру з допомогою викрутки. Зайшовши в приміщення, вони побачили на підлозі в одній з кімнат, заваленій сміттям. 75-річну бабусю, що лежала без свідомості. Патрульні викликали «швидку» і допомогли відвезти жінку до лікарні.