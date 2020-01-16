П’яний поліцейський з друзями побили чоловіка і розгромили його авто: деталі події під Кропивницьким

У Кіровоградській області розпочато досудове розслідування відносно співробітника поліції, який у п’яному стані побив жителя Олександрії і пошкодив його машину.

Як повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі, інцидент стався 14 січня в Олександрії.

Інспектор роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції у позаробочий час з друзями в центрі міста вступив у конфлікт з місцевим жителем. Перебуваючи в п’яному вигляді, патрульний разом з друзями побили чоловіка і пошкодили його автівку.

Повідомляється, що працівника поліції і ще однієї людини, яка бере участь у хуліганську витівку, затримали.

Триває досудове розслідування.