Країна іржавих трамваїв і автобусів смердючих

Так, друзі — сьогодні буде великий і цікавий пост про радянський транспорт, причому розберемо ми його не з точки зору якихось там окремих трамваїв і автобусів (чим люблять займатися всякі метрофанаты і трамваефанаты), а як соціальне явище в цілому. Яке, скажу відразу, було таким же бідним, як і “безкоштовні” радянські квартири і все інше соціалістичне.

“А ви пам’ятаєте теплі лампові трамваї з нашого дитинства!” — вигукують фанати СРСР, згадуючи про ті часи. “Зайшов у трамвай, сіл бабусі на коліна, дивишся у вікно, їж краще в світі морозиво і радієш життю! А зараз що — за іпотеку плати, дружині грошей давай, на роботу ходи, за дітьми дивись — не життя, а каторга. Поверніть мені мій СРСР!”. Я звичайно трохи перебільшую, але в цілому всі спогади про “ламповому радянському транспорті” звучать саме так — насправді ж у ньому не було нічого хорошого, і в сьогоднішньому пості я вам це наочно продемонструвати.

Отже, в сьогоднішньому пості — обговорюємо убогий радянський громадський транспорт. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

З історії радянського громадського транспорту.

Більшовики люблять розповідати казки про те, що ось мовляв, лише після революції нарешті-те почалося розвиток громадського транспорту, а раніше всі жили в кам’яному столітті — тягали хутро з лісу на волокушах-санях. Насправді це все суцільні радянські міфи — громадський транспорт у містах почав розвиватися задовго до жовтневого перевороту — скажімо, в білоруському місті Вітебську трамвай був відкритий в 1898 році, майже за 20 років до перевороту, і це був повноцінний електричний трамвай, а не конка.

Після 1917 року більшовики реквізували колишні царські заводи з виробництва електричного та автомобільного транспорту (наприклад, АМО), і почали розповідати, який чудовий “радянський транспорт” там випускається. При цьому самі мережі міського громадського транспорту розвивалися повільно і нерівномірно — головним чином, вирішувалися завдання, як би швидше та дешевше доставити робочі маси до заводу і відвезти їх назад — а про зручність ніхто не думав.

Власне, ось таке положення речей і зберігалося всі радянські роки. Додайте до цього практично повна відсутність особистого транспорту (його могли собі дозволити дуже небагато жителів СРСР), і ви зрозумієте, чому совковий громадський транспорт був таким неякісним, вічно переповненим і в цілому вкрай убогим.

В країні іржавих трамваїв і смердючих автобусів.

Убозтво радянського транспорту проявлялося у всьому — починаючи від точності роботи маршрутів і закінчуючи якістю рухомого складу. І справа тут зовсім не в часі створення, подивіться на будь-старий німецький або швейцарський трамвай тих же епохи — зроблений в шістдесяті роки, він і зараз продовжує виглядати стильно і зручно. Ну так, віконця трохи менше, ніж в сучасних, ну так — не низькопідлоговий, але в цілому все зроблено дуже якісно, і що називається “для людей”.

Совковий ж транспорт був убогим вже спочатку, навіть у перші роки своєї експлуатації. Автобуси “ЛАЗ” були неймовірно смердючими, так як з-за нерподуманной системи тяги вихлоп затягувався в салон через задні двері, з-за чого “Лази” прозвали “газенвагенами” — поїздка в такому автобусі могла відбитися сильним головним болем на весь день. У міжміському ж “Лазі” заднє мяке сидіння неймовірно нагрівалося від робочого двигуна, з-за чого в літній час задня частина салону перетворювалася в камеру тортур.

Радянські тролейбуси із-за погано продуманої системи ізоляції могли вбити струмом — для цього було достатньо в мокру погоду стояти однією ногою на землі, а іншу поставити на сходинку тролейбуса — розряд з погано ізольованого корпусу йшов у землю і вбивав людини. Саме тому за багатьма радянськими тролейбусами ззаду таскалась металева ланцюжок — вона повинна була служити чимось на зразок заземлення.

Міські автобуси були не краще. Однрой з найпоширеніших моделей радянських міських автобусів був Ліаз-677, який мабуть придумав якийсь витончений інквізитор — машина мала всього 25 сидячих місць при загальній розрахунковій місткості в 110 осіб, але при цьому в автобус легко набивалося до 250 осіб, які в годину пік буквально висіли один у одного на головах — лише на маленькій задньому майданчику зі сходинками могло знаходиться чоловік десять. Коли такий перевантажений автобус їхав в гору — то здавалося, що він от-от не витримає, від натуги трісне і покотиться назад до самого автобусного парку. Жерла це чудо 45 літрів палива на 100 кілометрів шляху.

Трамваї теж були “хороші” — наприклад в Мінську ходили совкові трамваї RVR, які мали вкрай незручні високі сходинки і в цілому були зроблені з рук геть погано — під час руху хиталися й рипіли, як кибитка, під підлогою трамвая часто щось голосно бухало, а в скляні світильники протікала дощова вода, після чого там весело бовталася, демонструючи пасажирам утоплених комарів. Час від часу трамваї горіли, зазвичай процес починався з задньої площадки — салон починав наповнюватися життєдайним димом із запахом горілого зчеплення, після чого задні пасажири криками оголошували пожежну тривогу і евакуацію.

Загалом, підводячи підсумок цього розділу, скажу — совковий транспорт був жахливим і низькоякісним. Також він був постійно переповненим, але про це нижче.

Країна, де всім на все начхати.

Перед тим, як перейти до розповіді про трамвайних сканадалах і бійках, скажу кілька слів про ставлення радянських громадян до транспорту. Як і в інших сферах радянського життя — громадяни не знали, яка частина їх податків йде на громадський транспорт і не відчували, що це все робиться на їхні власні гроші. Ставлення було відповідним — “все навколо колгоспне, все навколо нічиє”. Точніше — все кругом державне.

З державного трамвая не вважалося негожим вкрасти світильник — їх часто крали зі старих моделей вагонів, де всі кріплення були ще відкритими і легко розбиралися. Коли з’явилися шкіряні сидіння з них вирізали і крали величезні шматки шкіри. Причому це була не шкіра, а якийсь дешевий дерматин — крали його в совкових трамваях сидіння і дивани вічно були заштопаны і перештопаны латками. Емаль на сидіннях і стінах завжди була подряпана всеразлічнимі написами або просто исчирикана лініями і завитками — це теж вважалося нормою.

Приблизно також ставилися до транспорту і пасажирам і водії — вагон трамвая або автобус був як би “нічиїм”, водій часто вів машину дуже грубо, з наплювацьким відносин і до машини, і пасажирам.

У цьому розділі треба також окремо сказати і про чисто совкові “лайфхаки” з талончиками, які відбувалися, по-перше, від радянської убогості, а по-друге — все від того ж зневажливого ставлення. Фанати СРСР часто люблять наводити в приклад трамвайні таблички з шістдесятих років — “совість-найкращий контролер” — тоді працювала система, коли ти кидаєш монету в автомат і отматываешь собі талончик від стрічки. “Ах яке було час і люди” — вскрикивают фанати СРСР, ніхто навіть талончики не крав!

Насправді талончики крали, та ще як, причому крали не тільки талончики, але і гроші. Робилося це просто — достатньо було встати в годину пік у автомата і приймати гроші у всіх бажаючих купити талончик, нібито “допомагаючи їм. При цьому в автомат опускалася тільки частину грошей (інша частина опускалася собі в кишеню), а талончиків отматывалось скільки завгодно — за одну таку поїздку можна було набрати не менше рубля дрібницею. Систему, до речі, швидко прикрили — на неї скаржилися кондуктори, які покривали недостачу з власної кишені.

Були й інші лайфхаки — один з них називався “книжечка”. Суть його полягала в тому, що пасажир в спеціальний блокнот збирав прокомпостированные талончики, позначаючи на кожній сторінці номер маршруту і вагона. Потім, при вході в той же вагон того ж маршруту, можна було не компостувати новий талончик, а дістати старий — так як компостери були тими ж, з тим же малюнком.

Ще один совковий лайфхак називався “праска” — це коли з допомогою спеціально відпрацьованого навички талончик не пробивався до кінця, а як би проминался компостером. Контролери вважали такі талончики пробитими, але після його можна було вдома проглатіть праскою і отримати знову новий талончик. А багато хто просто брали пробиті талончики з оргалитовой урни з написом “Для використаних квитків”.

«Хамло трамвайне», давки та бійки.

Окрім низької якості рухомого складу, а також крім байдужого ставлення пасажирів (про що ми говорили в попередніх розділах), совковий транспорт відрізнявся також і надзвичайно напруженою обстановкою, наближеній до бойової. Поїздка на громадському транспорті в годину пік вимагала спеціальної підготовки і залізних нервів.

Починалося все вже на самій зупинці — де пасажири натовпом очікували під’їздив транспорт і в якості розминки могли вже поругиваться і попихивать один одного ліктями, розігріваючись перед головним боєм. Перший етап битви розгортався при посадці в транспорт — натовп йшла на приступ під’їхав автобуса з похмурим мовчазним завзятістю розштовхуючи один одного. Іноді на витягнутих руках вгору над натовпом раптом злітала якась цінна річ, на зразок <s>червоного прапора</s> сітки зі спиртним — яку таким чином намагалися вберегти напирає з усіх боків натовпу.

Після того, як автобус набивався до відмови, водій часто говорив у мікрофон — “поки двері не закриються, автобус нікуди не поїде!” — маючи на увазі стоять на підніжці громадян, зависли між планетою і автобусом. У відповідь на це стоять на підніжці пасажири кричали — “в середині вільно, пройдіть туди!” “Середина” була якимсь міфічним місцем, де завжди вільно і багато повітря і світла (на кшталт комунізму). При цьому стоять в цій самій “середині” громадяни відчували себе якось спокійніше, ніж ті, що були з країв — їх вже точно ніхто не випхає з салону до кінця поїздки. Сьогодні фортуна посміхнулася їм.

Натовп напирала ще, двері зі скрипом закривалися, і віз абияк рушала. Під час руху частина пасажирів часто стояла на одній нозі — іншу просто нікуди було поставити. Влітку в такому переповненому автобусі було зовсім нічим дихати — до переповненого салону додайте також функцію “газенваген”, а також і раптово включающуюся пічку — в радянських автобусах це відбувалося в рандомном порядку, несподівано. Вікна і люк при цьому откывать було не можна — при найменшій спробі відкрити люк лунав крик “нам тут під люком дме!”, після чого з натовпу висовувалася рука, лунав голос “там цим подлюкам дме” — і люк зі страшним гуркотом захлопывался.

Бійка могла початися з цілком невинної прохання про передачу талончика — в такому переповненому салоні вже одна така прохання могла бути розцінена як знущання. Ще одним приводом могла стати оддавленная нога або які-небудь продукти з авоськи — часто починалася бійка незабаром після фрази “подивіться, що ви зробили з моїми яйцями!”. Загалом конфлікти і бійки в радянському траспорту були далеко не поодинокими. Що цікаво — пасажири далеко не завжди намагалися розборонити забіяк, а часто розбивалися на “групи підтримки” і підбиває конфлікт — тим самим, мабуть, як-то скрашуючи загальну нудьгу і сірість поїздки. Міліцією бійки трамвайних хамів закінчувалися хіба що у виняткових випадках — зазвичай трохи пом’яті забіяки просто розходилися в різні сторони.

Вихід в годину-пік на своїй зупинці вимагав окремого вміння — якщо ви стояли біля дверей, а не в заповітної “середині”, то згуртовані трудові маси найчастіше вимітали вас з салону на всяких великих пересадочних зупинках, начебто станцій метро. Опинившись на вулиці — можна було легко не долічитися одного або кількох ґудзиків піджака в такій тисняві вони просто відривалися, також рвалася та інший одяг — я знаю випадок, коли з радянського автобуса натовп винесла дівчину, а слідом за нею хтось з великим презирством викинув її спідницю. Іноді можна було недорахуватися не тільки гудзиків, але і гаманця або монетниці — кишенькові злодії в радянських трамваях і автобусах були досить поширеним явищем.

Замість епілогу.

Підводячи підсумок всьому написаному можна сказати так — радянський транспорт був чудовим відображенням социалистчиеской системи — при якій люди не відчувають себе господарями власності, нічого не просять у держави, а тільки мовчки б’ються за обмежені ресурси — будь то “безкоштовно” квартира або місце в трамваї…

Такі справи.

А ви пам’ятаєте радянський транспорт і якісь історії, пов’язані з ним? Що взагалі про все це думаєте?

Напишіть в коментарях, цікаво)