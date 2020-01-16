Двое патрульных отбили почки задержанному: им объявили подозрение

В Одессе двоим работникам патрульной полиции, которые избили задержанного мужчину, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

“Двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно непропорциональное тяжести этого правонарушения и его характера”, – говорится в сообщении.

В результате от нанесенных побоев потерпевший потерял сознание, а позже у него диагностировали разрыв почки.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения, а также отстранении их от занимаемых должностей.

Отметим, что производство было зарегистрировано еще в феврале 2018 года, а новое руководство в декабре 2019 года изменило группу прокуроров в этом производстве.

Стоит напомнить, что инцидент произошел, когда пострадавший, Сергей Граждан, со своей женой и друзьями примерно в 00:30 возвращались домой, когда в автомобиле закончился бензин. Супружеская пара остановилась на обочине, и Граждан пошел за помощью.

Пострадавший рассказал, что к ним подъехал автомобиль и к нему подбежал мужчина в форме и стал кричать, что он пьян, повалил на землю, надел наручники, а потом его вытащили на дорогу и начали бить до тех пор, пока он не потерял сознание.

Жена потерпевшего добавила, что полицейские представились после того, как направили на нее оружие. Копы утверждали, что Граждан был пьяным, но врачи не обнаружили в крови мужчины алкоголя или наркотиков.

После этого на Граждана открыли два уголовных производства – за нанесение легких телесных повреждений и за насилие против сотрудников полиции.

Ранее в Государственном бюро расследований и Офисе генпрокурора объявили о подозрении бывшему полицейскому, которому инкриминируют участие в сокрытии преступления – убийства местного жителя в Каховке, произошедшего в новогоднюю ночь.

Преступление произошло, когда мужчина пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял жертву.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных единиц оружия.

: Сегодня