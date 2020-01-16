Два острови в Індонезії повністю пішли під воду через підвищення рівня моря

Два незаселених острова, що входять до складу індонезійської провінції Південна Суматра, повністю пішли під воду в результаті підвищення рівня моря через глобальне потепління.

Про це пише в четвер газета The Straits Times, наводячи дані місцевої організації “Форум по навколишньому середовищу”, передає УНН.

“Острови Бетета і Гундул наразі знаходяться на позначці 1-3 м нижче рівня моря”, — заявив керівник цієї неурядової структури Хайрул Собр. “Якщо не вжити термінових дій, то під загрозою зникнення перебувають ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції”, — попередив експерт. Так, за його словами, острів Бурунг вже знаходиться на нульовій позначці, Калонг і Салах Нама — приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат — близько 3 м над водою.

Він зазначив, що Салах Нама все ще є жилим островом, незважаючи на те, що з 1990-х років місцеві жителі поступово почали залишати острів, в тому числі через підвищення рівня води. Експерт також розповів, що на на острові Бетета, що пішов під воду, раніше розташовувався національний заповідник, який отримав визнання ЮНЕСКО.

я на найбільшому в світі архіпелазі, до складу якого входять 18 тис. островів.