Поліція затримала кілера, якого підозрюють у вбивстві столичного бізнесмена (відео)

Поліція Київської області затримала підозрюваного в убивстві столичного бізнесмена, яке сталося 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у регіоні.

У поліції нагадали, що 2014 року на території гаражного кооперативу “Бакинський” у Києві у легковику правоохоронці виявили тіло чоловіка з численними колото-різаними пораненнями. Убитим виявився київський бізнесмен.

Підозрюваного наразі затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

При цьому раніше зловмисника вже затримували у складі групи з семи осіб, які підозрюються у скоєнні резонансних вбивств: директора компанії Caparol, яке сталося 2016 року, і начальника відділу реклами Київського метрополітену – торік у січні. Іншого учасника цієї злочинної організації підозрюють у вбивстві учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої.