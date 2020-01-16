Звіряче вбивство адвоката: рішення суду в Києві шокувало громадськість

У Києві суд випустив з-під варти відомого лікаря-психіатра, обвинуваченого у жорстокому вбивстві бориспільського адвоката Юрія Ігнатенка.

Разом з ним несподівано вийшли на свободу троє спільників. Відповідне рішення Київського апеляційного суду шокувало громадськість і рідних убитого адвоката Юрія Ігнатенка (на фото в заголовку). Адже кримінальну справу і без того слухали дуже довго: склад суду змінювався чотири рази і кожен раз доводилося його розглядати спочатку. Влітку 2019 року з матеріалів справи стали пропадати важливі речові докази. А тепер четверо підсудних опинилися на волі без будь-якого запобіжного заходу.

Юрія Ігнатенка викрали і вбили 19 березня 2015 року. Близько чотирьох годин вечора він пішов на ділову зустріч і не повернувся. 23 березня його знайшли мертвим поблизу села Рожни Броварського району Київської області.

За день до зникнення Юрій виграв важливий судовий процес, захистивши літню жінку від квартирних аферистів. Після загибелі сина в автокатастрофі пенсіонерка хотіла наслідувати його квартиру, але несподівано з’явилася незнайома жінка, яка теж стала претендувати на житло. Незнайомка стверджувала, що нібито жила з сином пенсіонерки в цивільному шлюбі. Адвокат Юрій Ігнатенко взявся захищати інтереси літньої жінки. І незабаром став отримувати погрози від опонентів своєї клієнтки. На саму пенсіонерку кілька разів нападали бандити, били її і вимагали, щоб вона заспокоїла свого адвоката». Жінці особисто погрожував і той самий психіатр, який, за версією слідства, організував вбивство Юрія Ігнатенка.

18 березня 2015 року Юрій Ігнатенко виграв суд, захистивши інтереси пенсіонерки. У той же день йому зателефонував незнайомець і призначив зустріч. Представився покупцем будинку, який Юрій Ігнатенко допомагав продавати своєї клієнтки. Незнайомець сказав, що хоче подивитися будинок, і вони з Юрієм домовилися зустрітися 19 березня.

Слідством встановлено, що «покупцем», призначив зустріч Юрію Володимировичу, був київський лікар-психіатр. З обвинувального висновку випливає, що до злочину він ретельно підготувався. Взяв у свого знайомого автомобіль «БМВ», на якому разом із зятем поїхав на зустріч з Юрієм Ігнатенко. Зустріч адвоката зловмисники призначили в центрі Борисполя біля супермаркету «Сільпо». Камери відеоспостереження зафіксували, як адвокат сів у цю машину. Автомобіль тут же поїхав. Слідом за «БМВ» поїхав старий «Жигуль», який належить психіатра. У цій машині були двоє його неповнолітніх спільників.

Злочинці почали бити адвоката ще на виїзді з Борисполя. Про це свідчить знайдена там куртка Юрія Ігнатенка. Слідством встановлено, що злочинці витягли чоловіка з машини і почали по-звірячому бити. Потім скинули в кювет і там продовжили нелюдські тортури. Після цього стікаючого кров’ю Юрія затягли в машину і відвезли в Броварський район, де неподалік від села Рожни добили. Переконавшись, що Ігнатенко не дихає, роз’їхалися.

В обох машинах залишилися сліди крові Юрія Ігнатенка. Відеореєстратори зафіксували зазначені автомобілі в місцях викрадення і вбивства адвоката.

Психіатра, якого пізніше затримали і зараз судять як організатора вбивства, 64 роки. Він лікар вищої категорії, нарколог. Кандидат наук, має чотири вищі освіти. У 2008 році балотувався в мери Києва, але не пройшов. Після виборів заявив, що йому як лікареві-психіатру погрожували звільненням нібито із-за незгоди вирушати на мітинг на підтримку Леоніда Черновецького. Потім подав на Черновецького в суд, звинувативши його у підкупі виборців. Суд програв.

Лікаря-психіатра судили як організатора вбивства

Як з’ясувалося, у 90-ті він вже був засуджений за вбивство. Отримав 13 років позбавлення волі, але відсидів лише два роки. Тоді психіатр вбив свого колишнього партнера по бізнесу. Брат загиблого розповідав, що все було майже так, як у випадку адвокатом Ігнатенко: психіатр теж призначив своїй жертві зустріч і вивіз чоловіка на автомобілі, після чого останнього знайшли побитим і задушеним у лісосмузі. Психіатра спочатку дали 13 років ув’язнення за умисне вбивство, але пізніше йому вдалося оскаржити вирок і довести, що це було нібито вбивство з необережності.

Що стосується справи Юрія Ігнатенка, то в цілому досудове і судове розслідування тривають вже більше чотирьох років. Влітку 2019 року стало відомо, що з матеріалів справи зникла запис з камери відеоспостереження, на якій видно, як Юрій Ігнатенко сідав у очікує його автомобіль. А зараз підсудні опинилися на волі. Як це сталося?

— Справа розглядалася судом присяжних у Броварах під головуванням судді Білик, — розповів «ФАКТАМ» адвокат родини Юрія Ігнатенко Валерій Кузьменко. — Ще в листопаді 2019 року з різних причин судове засідання кілька разів відкладалося. А 25 листопада, коли воно відбулося, адвокати підсудних подали заяву про відвід судді. У той же день закінчувався 60-денний термін арешту підсудних і їм необхідно було продовжувати запобіжний захід. Розглянути заяву про відвід суддя тоді не могла, оскільки суд був не в повному складі — не з’явився один з присяжних. А розглядати таку заяву без присяжного суддя не мала права. Зате могла розглянути питання про продовження запобіжного заходу підсудним, що вона і зробила. Усім чотирьом продовжили арешт ще на два місяці. Пізніше, коли з’явився присяжний, заява про відвід розглянули і воно було задоволено.

Справу передали в Дніпровський райсуд Києва, так як у Бориспільському суді вже не залишилося суддів, які могли б його розглядати. Тим часом адвокати підсудних вирішили оскаржити постанову Броварського суду про продовження їх підзахисним запобіжного заходу. Вона наполягали, що суддя Білик, якої ними вже був заявлений відвід, не мала права вирішувати питання про запобіжний захід. Хоча в законодавстві така черговість не прописана. Питання відведення, як я вже говорив, суддя не могла розглянути за відсутності присяжного. А якщо б вона не розглянула і питання запобіжного заходу, четверо підсудних вийшли б на свободу ще тоді, 25 листопада.

Тим не менше 15 січня Київський апеляційний суд скаргу адвокатів підсудних задовольнив. Рішення Броварського суду від 25 листопада про продовження їм запобіжного заходу скасували. І всіх чотирьох відпустили з-під варти прямо в залі суду. Психіатр і його спільники не приховували радості, аплодували…

— Але ж з них ніхто не зняв звинувачень?

— Ні. Але вони опинилися на волі без будь-якого запобіжного заходу. Присутні на суді колеги і рідні Юрія Ігнатенка були в шоці. Дружина Юрія плакала… Каже, що тепер, коли ці люди опинилися на волі, вона боїться за себе і своїх дітей. І її побоювання цілком виправдані. Точно так само, як і мої побоювання, що вони тепер можуть уникнути кримінальної відповідальності. Зараз психіатра ніщо не заважає покинути країну.

— Що в цій ситуації можна зробити?

— Наступне судове засідання у справі призначено на 21 січня. Прокуратура буде заявляти клопотання про обрання запобіжного заходу підсудним. Залишається сподіватися, що вони хоча б з’являться до суду.

Валерій Кузьменко звернув увагу на ще один важливий нюанс. Двом підсудним на момент вчинення злочину не було 18 років. Тому максимальний термін, який вони можуть отримати до 10 років позбавлення волі. 4,5 року вони вже відсиділи, що за «законом Савченко» прирівнюється до дев’яти років. Тому навіть їм дадуть максимальний термін, вони відразу вийдуть на свободу.