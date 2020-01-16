Топ-хабарниці з одеської податкової заарештована із заставою 904 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд заарештував виконуючу обов’язки керівника управління Державної фіскальної служби в Одеській області, підозрювану у дачі 25 тис. доларів хабара прокурора, з запорукою 904 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціальної антикорупційної прокуратури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП і детективів Національного антикорупційного бюро і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном до 2 березня 2020 року з альтернативою внесення 904 тис. гривень застави.

Крім того, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов’язків.

За версією слідства, в. о. начальника ГУ ГФС разом зі своїм заступником запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури щомісяця надавати неправомірну вигоду в 25 тис. доларів.

У свою чергу прокурор не повинен був перешкоджати протиправної діяльності співробітників ГФС, пов’язаної з одержанням неправомірної вигоди від підприємців, і не залучати податківців до відповідальності.

Слідство по вказаній кримінальній виробництві продовжується.

Встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.