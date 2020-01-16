Для прийняття поправок до Конституції референдум не знадобиться

Для прийняття змін до Конституції РФ, які запропонував обговорити президент Володимир Путін, буде використаний не референдум, а «інша форма» всенародного обговорення. Так прокоментувала ситуацію голова ЦВК РФ Елла Памфілова, передає «Інтерфакс».

За її словами, якщо виходити зі слів Путіна в його посланні Федеральним зборам, вона не думає, що справа дійде до референдуму». «Є й інші форми обговорення», — сказала Памфілова, не уточнивши, що має на увазі. Вона додала, що необхідно «більш предметно» вивчити питання, але, швидше за все, це буде обговорення, для якого не знадобиться референдум.

Нагадаємо, Путін у посланні Федеральним зборам запропонував Держдумі брати участь у затвердженні уряду РФ, а Раді Федерації — призначення керівників силових міністерств і регіональних прокурорів. Також Путін заявив, що Конституція повинна мати пріоритет над міжнародним законодавством, члени уряду, парламентарії, глави суб’єктів не повинні мати іноземного громадянства. Кандидат у президенти Росії повинен не менше 25 років жити на території країни і ніколи не мати іноземного громадянства. Путін запропонував росіянам проголосувати за запропонованим ним пакету змін в Конституцію РФ.