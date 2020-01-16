«Вистачить бісер метати!» Милованов заступився за Гончарука і викликав глузування в мережі

Міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов встав на захист прем’єр-міністра Олексія Гончарука, чиї розмови про ситуацію в країні і президента Володимира Зеленском злили в мережу.

Своєю думкою чиновник поділився на сторінці в Facebook, викликавши глузування серед користувачів.

«Я підтримую прем’єр-міністра. Олексій – найкращий прем’єр-міністр за всю історію України. І я це доведу вам фактами. Немає корупції в уряді, ні дерибану позицій, ні дерибану бюджету, ні дерибану державних підприємств. Є квоти в політичних призначення. В моєму міністерстві всі призначення і звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди закручували «смотрящих», – написав Милованов.

Він запевнив, що зараз нібито відбувається «наїзд» на прем’єра від тих, хто хоче поставити на його місце «свого» нечесного людини.

Милованов також написав, що рівень економіки в Україні став «найкращим за роки».

«Зараз економіка України зростає високими темпами – в II і III кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі. Зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму – 25 млрд доларів) відображають стрімке поліпшення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також поліпшення стану поточного рахунку платіжного балансу. Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 року скоротився до 3,4 млрд дол США (з 4,2 млрд дол США за 11 місяців 2018 року), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2,5 млрд доларів за цей же період», – написав міністр.

«Нехай зляться, нехай намагаються нас скинути – це нормально. У них не вийде і ми – вся Україна – переможемо», – резюмував Милованов.

У користувачів така позиція викликала глузування. Багато написали, що міністр тільки говорить, не підкріплюючи свої слова фактами.

«Закінчуйте з епітетами: найкращий, найбільший. Де? Хто? Чому не відчувається народом, сюди не відносити міністрів і заступників, які отримують захмарні зарплати», «Це просто слова, де тут факти? Як він може бути кращим ще нічого не зробивши?», «Перераховані успіхи попереднього «корупційного уряду», «Та які нахр*н інвестиції? Ви в іншому світі живете?», «Да ладно, для чого ви цей бісер разбрасываете», «Факти? Фантазери!», «Зозуля хвалить півня», – зазначили в коментарях.