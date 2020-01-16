Ноздрачова допитали на поліграфі і понизили в посаді

Військова служба правопорядку у Збройних силах України завершила розслідування щодо начальника Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковника Олексія Ноздрачова. Про це Служба повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

У рамках розслідування було встановлено, що стороннього впливу на полковника Олексія Ноздрачова не було. У той же час, офіцер грубо порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових посадових осіб. Полковник був допитаний на поліграфі, при цьому у розслідуванні брали участь також фахівці військової контррозвідки Служби безпеки України.

За результатами розслідування було прийнято рішення про зниження Ноздрачова в посаді. Його подальше проходження військової служби не буде пов’язане з керівництвом підрозділом цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ