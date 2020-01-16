Ахметов домовився з Зеленським про невиконання своїх зобов’язань по «Укртелекому»

Ситуаційний союз Зеленського і найбагатшого олігарха Ріната Ахметова буде оплачено за рахунок народу України.

Про це побічно свідчить оприлюднена «УП» інформація про те, що компанія донецького олігарха «СКМ» виплатила більше $700 мільйонів Raga Establishment Ltd в рамках мирової угоди у справі «Укртелекому».

Справа в тому, що остання під назвою Epic Telecom Invest Ltd (перейменована в 2013 році в Raga Establishment Limited) через дочірнє українське ТОВ «ЕСУ» стала первинним покупцем 92,79% акцій державного оператора фіксованого зв’язку на проведеному на початку 2011 року неконкурентно-адресному і корупційний конкурсі за 10,58 млрд гривень. Причому на 40% за позикові гроші державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку». Докладно історію приватизації «Укртелекому», його перепродажу СКМ і подальших махінацій за невиконання новими приватними власниками інвестиційних зобов’язань автор виклав у своїй недавній статті «Ахметов рішуче налаштований кинути держава». Нагадаємо тільки, що у всіх проаналізованих у ній події задіяні Валерій Хорошковський, Дмитро Фірташ, Денис Горбуненко, керівництва 2-х зазначених вище держбанків і Фонду держмайна, ну і звичайно ж – Рінат Ахметов.

Що ж нового додає до вже сказаного в попередній статті автора оприлюднена «Українською правдою» інформація? Вона свідчить про наступне:

1) Незважаючи на невиконання приватними власниками «Укртелекому» інвестиційних зобов’язань по внесенню після його приватизації $450 млн інвестицій на модернізацію і зобов’язань створити і передати телекомунікаційну мережу спецзв’язку для українських урядових установ, СКМ Ахметова розраховується спочатку не з державою, а з компанією Raga/EPIC, кінцевим формальним бенефіціаром якої є екс-власник збанкрутілого і націоналізованого «Родовід банку» Денис Горбуненко, а фактичним — Дмитро Фірташ. І яка, що особливо абсурдно, сама є боржником держави через невиконання інвестиційних зобов’язань за приватизированному Raga/EPIC «Укртелекому».

2) «За бортом» залишається і виплата заборгованості СКМ і «Укртелекому» за викуплені за вказівкою президента Януковича у 2011 році «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» облігації дочірньої компанії Raga/EPIC на суму 4,2 млрд гривень (на той час це було $525 млн., сьогодні — приблизно $250-260 млн). За явно корупційної домовленості з керівництвом обох держбанків судами та світовими угодами дезавуалированы серпневі 2019 року рішення Виконавчої служби щодо арешту 93% акцій «Укртелекому» на користь «Ощадбанку» і заборгованості Оператора зв’язку відсоткового доходу за облігаціями у розмірі 810 млн гривень перед «Укрексімбанком».

Тоді у держави в особі 2-х своїх банків була 100-відсоткова можливість повернути контрольний пакет “Укртелекому” у свою власність. Однак замість того, щоб добити Ріната «контрольний в голову», «Ощадбанк» в кінці листопада минулого року несподівано відкликав позов і пішов на мирову.

Укрексімбанк поки так не зробив. Але там теж є тривожний сигнал — нещодавно його наглядову раду очолила Олена Гордієнко. З квітня 2019 року вона є радником з корпоративного управління ICU — інвестгрупи Петра Порошенка, яка, за твердженням журналіста Олега Калити, активно обслуговувала інтереси Ахметова та за схемою “Роттердам+”, і в питаннях віджиму вугледобувних активів Віктора Нусенкіса. Тому це лише питання часу, коли «Укрексімбанк» теж почне танцювати під дудку СКМ. У тому числі і в питанні боргу Ахметова по «Укртелекому».

3) Ахметов ні за що б не став виплачувати підконтрольна Фірташу Rage $700 млн (як стверджує сайт «Укррудпром» у збиток своєму металургійного бізнесу), якби не був впевнений, що всупереч величезним боргами перед державою і реальності погрози реприватизації «Укртелекому» йому вдасться уникнути виконання своїх фінансових зобов’язань і зберегти Оператора фіксованого та мобільного зв’язку у своїй власності.

Це стало можливо лише в результаті отримання донецьким олігархом гарантій від влади, що керівництво Фонду держмайна, 2-х держбанків і судді, які розглядають позови останніх до СКМ і «Укртелекому» будуть лише для виду емітувати розгляд питань Фемідою. Центральну роль в цьому договорняк зіграв Валерій Хорошковський, який, як відомо, в даний час є радником Офісу Президента щодо реформування митниці, за своєю бізнес-біографії є партнером Дмитра Фірташа (хоча б по каналу «Інтер»), а в 2011 році був одним з основних бенефіціарів Epic Telecom Invest Ltd — покупця «Укртелекому».

4) Отримала фінансову компенсацію від Ахметова в розмірі $700 млн Raga/EPIC Горбуненко-Фірташа (а в минулому і Хорошковського) в свою чергу не збирається виконувати свої інвестиційні зобов’язання перед державою, взяті при купівлі «Укртелекому» в 2011 році.

5) Виникла ситуація є наочним свідченням, що найкращі та прогресивні передвиборчі обіцянки команди Зеленського інтенсивно перемелюються українським «глибинним державою». Це означає, що незалежно від того, хто очолює Фонд держмайна (Трубаров або Сенниченко), «Ощадбанк», «Укрексімбанк» (Пишний, Гордієнко чи хтось інший), яке-небудь інше міністерство/відомство/суд або держпідприємство їх керівники будуть виконувати команди з Офісу Президента або уряду, згенеровані в свою чергу інтересами олігархів, які ангажують матеріальними «подяками» високопоставлених чиновників.

ВИСНОВКИ:

А. Нинішній президент потребує противазі Коломойському і намагається її створити. Але як справедливо зауважує журналіст сайту «Укррудпрому» Олег Калита, ситуаційний союз Зеленського і найбагатшого олігарха (в тандемі з Фірташем) буде сплачено за рахунок народу України. Адже дірка в капіталі «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» вже сьогодні становить від 23 до 45 млрд гривень (залежно від сценаріїв майбутнього розвитку ситуації). І навряд чи хтось чекає, що вона буде закладена інакше, ніж за рахунок коштів держбюджету, тобто з нашої кишені.

Б. За корупційної домовленості з центральною владою Ахметов не буде виконувати інвестиційні зобов’язання по внесенню $450 млн у модернізацію «Укртелекому», а держава навіть не буде намагатися реприватизувати підприємство за невиконання приватним власником інвестиційних зобов’язань.

В. Рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» про підвищення тарифів з надання Оператором послуг зв’язку за фіксовану телефонію з 1 січня 2020 року, яке було відкладено в кінці грудня 2019 року, буде реалізовано вже в найближчі місяці реалізовано Ахметовим шляхом обдирання простих людей.