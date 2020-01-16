Кейт Миддлтон объяснила, почему она и принц Уильям не планируют больше детей

Опровергнув все слухи

Герцогиня Кембриджская решила прекратить все слухи касательно пополнения в семье и лично заявила, что они с Уильямом не планируют заводить четвертого ребенка. Во время встречи с местными жителям Брэдфорда Кейт спросили, думают ли они с мужем о еще одном малыше в их семье. «Я не уверена, что Уильям хочет еще детей», – ответила Кейт.

Напомним, что на данный момент Кейт и Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Слухи о четвертом ребенке появились, когда Кейт призналась, что почувствовала себя подавленной, увидев пятимесячного ребенка в Баллимене в феврале прошлого года. «Он великолепен. Это заставляет меня грустить», – сказала она отцу ребенка.