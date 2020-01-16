“Вона хоча б щось зробила?!”: Ніцой обурилася через соратницю Садового, яка взяла 400 000 грн премії із держбюджету

Письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой обурилася розміром новорічної премії для заступника Міністра культури України, екснардепа від “Самопомочі” Ірини Подоляк.

Про це Ніцой написала у своєму Facebook.

“Заступниця міністра культури Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу в грудні. Це майже 16 тисяч доларів. За що її призначили на цю посаду, я розумію. За особливі заслуги. «Львів гаваріт па рускі» – її рук справа. «Навчання мовами меншин, замість вивчення мов меншин» у законах про мову і законі про освіту – її рук справа.

«Квоти на тб лише 60% українською й аж 40% мовами меншин, а такі, як Ніцой, які вимагають 80% української мови і не змішувати різні мови в одній передачі – провокатори» – справа рук Подоляк. Стаття 1, п. 2 в законі про мову «Українська мова не може звужувати мовні потреби національних меншин» – теж справа рук Подоляк.

Написала цю статтю, а тоді, як лев, билася за неї на всіх засіданнях. Верещала, що це практика всіх країн (брехала)! На щастя, ми цю статтю з боями вилучили. Одне слово – “заслужила” перед українським народом на посаду заступника міністра культури. Молодець”, – пише Ніцой. Відтак письменниця вимагає публічного звіту Ірини Подоляк про виконану нею роботу. “Але ж це минулі заслуги. То вона відпрацьовувала зарплату(?) ВРУ, коли була депутатом.

Сьогодні Ірина Подоляк отримала 394 710 грн. за нову роботу – заступника міністра. У мене питання, а що це за робота така? Який вид робіт був виконаний на такі гроші? Ні, серйозно. Ми знаємо розцінки кахельників. Ми знаємо розцінки з перевезення. Ми знаємо скільки коштують послуги сантехніка. Скільки коштує поміняти набійку на підборах. Можна дізнатися розцінки мінкульту? Які віді робіт за місяць треба зробити, щоб отримати за них 16 штук баксів? Це наші гроші заплатили Подоляк. Спочатку ми відрахували частину своїх зарплат у бюджет, а їх взяли і віддали Подоляк на зарплату та премію. Вимагаю звіт. За ЩО їй дали такі гроші”, – наголошує Лариса Ніцой.

Пан Бородянський в інтерв’ю сказавши: «Якщо ми хочемо, щоб працівники працювали гарно, їм треба гарно платити». Погоджуюся! Все правильно сказано. Те що вона зробила гарного? Яке оте гарне, можете прозвітувати? Як воно виглядає? Побілила Стіни у всьму міністерстві? Підлогу помила? Що було зроблено на 394 710 грн? Як товариство, підтримуєте? Нам потрібний публічний звіт про виконані роботи. Звіт ! Ми громадянська суспільство, чорт забирай, чи куций хвіст? Нам президент обіцяв прозорість і справедливість. Покажіть, куди пішли наші гроші!” – додала письменниця.