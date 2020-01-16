П’ять вулиць столиці можуть отримати нові назви

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, депутати підтримали нові назви для кількох столичних вулиць. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зокрема пропонується перейменувати:

– вулицю Костянтина Заслонова на вулицю Амет-Хана Султана у Дарницькому районі;

– вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича у Дніпровському та Деснянському районах;

– вулицю Сормовську на вулицю Ісмаїла Гаспринського у Дарницькому районі;

– вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія у Дніпровському районі; – вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського у Дніпровському районі.

Окрім того, нові назви можуть отримати і деякі столичні бібліотеки. Зокрема, закладу ім. Матросова у Шевченківському районі пропонується присвоїти ім’я відомого дитячого письменника Анатолія Костецького.

Змінити назви можуть і три бібліотеки для дітей у Солом’янському районі:

– Вершигори П. на бібліотеку Є. Гуцала;

– В. Кудряшова на бібліотеку Ст. Нестайка;

– Пироговського О. на бібліотеку “Преображенська”.

Відповідні перейменування мають розглянути на пленарному засіданні Київради.