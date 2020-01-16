Долар знову підскочив: НБУ підвищив курс американської валюти вище 24 гривень

Курс долара в Україні різко підвищився. Національний банк підвищив офіційний курс на 17 січня до 24,0923 грн/долар. Протягом робочого дня 16 січня діяв курс НБУ 23,9821 UAH/USD.

У 2019 році офіційний курс долара поступово знижувався і досяг мінімуму 26 грудня. Після цього почався зворотний рух.

Експерти, опитані «ФАКТАМИ», погоджуються, що на курс дуже сильно вплинуло розміщення Міністерством фінансів гривневих облігацій внутрішньої державної позики. Що далі буде з співвідношенням гривня/долар, аналітики прогнозувати важко. Багато експертів все ж сподіваються, що обійдеться без різкої девальвації гривні.

Скільки насправді має коштувати українська валюта, є різні думки. Автори «Індексу Біг-Мака» вважають, що гривня в січні 2020 року була недооцінена на 58,1%. Порівнюючи ціни на «Біг-Мак» в Україні (57 грн) і США (5,67 долара), аналітики з The Economist прийшли до висновку, що реальний обмінний курс має бути на рівні 10,05 UAH/USD.



