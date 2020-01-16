Не чекаючи рішення Зеленського: глава Мінрегіону Альона Бабак вирішила піти у відставку

Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак йде у відставку. Про це повідомило джерело у фракції «Слуга народу», передає РБК-Україна.

За словами джерела, найближчим часом в Раду направлять подання на звільнення Бабак, так як вона вже написала заяву про звільнення за власним бажанням.

«Спочатку Кабмін подасть подання на звільнення Олени Бабак. Вона написала заяву за власним бажанням», — повідомив співрозмовник.

У той же час джерело додало, що зараз обговорюється кандидатура, яка може замінити її на посаді міністра. За його словами, обговорюється кандидатура голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

«Зараз Денис Шмигаль розглядається як один з найбільш ймовірних кандидатів на пост міністра», — повідомило джерело.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що подання прем’єр-міністра Олексія Гончарука надійде в Раду вже сьогодні. Він також підкреслив, що головним кандидатом на посаду міністра є нардеп від «Слуги народу» Олена Шуляк.

Нагадаємо, Бабак працює в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії «Слуга народу» на позачергових виборах, представники якої склали так зване монобольшінство. Бабак була нардепом 8 скликання від «Самопомичи».