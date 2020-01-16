Рекорд України: 80-річний киянин напам’ять читав вірші 12 годин поспіль

У четвер, 16 січня, в Києві зафіксовано новий рекорд України по тривалості безперервного декламирования віршів по пам’яті — 11 годин 39 хвилин. За цей час 80-річний підполковник у відставці Василь Ототюк прочитав 12 730 рядків з творів 78 поетів, повідомила «ФАКТАМ» керівник проекту «Національний реєстр рекордів України Лана Вєтрова.

— Василь Ототюк почав декламацію в 3:55, — розповіла Лана Вєтрова. — Кожну годину він мав право на п’ятихвилинний відпочинок. Під час одного з перерв поснідав. Від обіду відмовився. Кілька разів пив кави, щоб збадьоритися. Цікаво, що кілька перерв пенсіонер пропустив. Встановлення рекорду фіксувалося на відео. Перед любителем поезії стояли великі електронні годинники з включеним секундоміром, щоб він бачив, скільки часу минуло. Ветерана морально підтримували донька Надія, внучки і правнучки.

— Ви здивуєтеся, але за 11 з половиною годин читання віршів я не дуже-то і втомився — відчуваю, що залишився неабиякий запас сил, — заявив «ФАКТАМ» Василь Ототюк. — Я зупинився на цьому результаті, оскільки і без того перевищив попередній рекорд України майже в два рази (колишнє досягнення становило 5 годин 55 хвилин. — Авт.).

— Рахували, скільки віршів знаєте на пам’ять?

— Так, понад 500. Поезію я полюбив ще в 9-му класі. А записувати улюблені вірші в товсту зошит на 96 аркушів розпочав півстоліття тому. Зараз ця зошит зразок сімейної реліквії.

— Скільки часу вам потрібно, щоб запам’ятати вірш?

— Прочитаю пару раз — і запам’ятовую. Хоча пам’ять у мене сама звичайна. Але якщо вірші припали до душі, то як-то відразу відкладаються в пам’яті.

— Батько читає вірші на сімейних святах? — запитую у дочки рекордсмена Надії.

— Так, але, зізнатися, не дуже-то слухають (посміхається). Жартую. Насправді сім’я пишається ним. Але його любов до поезії ні кому з нас не передалася.