Профспілка попросив Зеленського активізувати слідство СБУ у справі голови Приватбанку Крумханзла

Первинна профспілкова організація працівників Приватбанку вимагає дати хід розслідування відносно громадянина Чехії, голови правління Приватбанку Петра Крумханзла. Він поклав на Службу безпеки банку (її керівника Сергія Болотіна) обов’язок збирати інформацію, що містить державну таємницю і доповідати йому, хоча, як іноземець, який не має на це права. Є відповідний нормативний акт про злочинні накази.

З-за цього у відношенні Крумханзла відкрито досудове розслідування за підозрою по 1 ч. ст. 114 Кримінального кодексу — «шпигунство», в ЕРГР внесені відомості під №42019040000000509. Однак Управління СБУ в Дніпропетровській області фактично не веде слідства на цей рахунок. А Крумханзл не позбавлений можливості збирати відомості, що містять держтаємницю.

Тому профспілка подав прощення Президенту Володимиру Зеленському втрутитися в ситуацію та посприяти вирішенню проблеми, а також повторно звернувся в правоохоронні органи (СБУ і Генеральну прокуратуру), Нацбанк, Кабмін і Верховну Раду.

«У своєму зверненні на Вашу адресу ми намагаємося звернути Вашу увагу на те, що ситуація, коли особа є доказова інформація, що воно є шпигуном, але при цьому протягом значного часу нічого не робиться для протидії її злочинної діяльності, є неприпустимою і вимагає Вашого негайного реагування. Але, на жаль, ми отримали від Вашого офісу не обгрунтовану відповідь про те, що вжиті заходи, а повідомлення №45-01/3628 від 2 грудня 2019 року про пересилання нашого звернення в Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України з проханням (?!) розглянути його в разі необхідності (?!) вжити відповідних заходів», — йдеться у зверненні до Президента.

Таке ставлення не може не дискредитувати владу. Особливо, якщо врахувати й інші порушення закону, які фіксувалися керівництвом Приватбанку. У зверненні наводиться кілька прикладів:

Головне слідче управління СБУ проводить досудове розслідування у кримінальній справі №4201900000001405. Його предметом є незаконна передача Крумханзлом і членом правління Приватбанку Чернышовой Л. П. прав на стягнення третім особам заборгованості на загальну суму 759 млн грн. З-за чого банк зазнав збитків на понад 10 млн грн. Мова про відповідальність за ч. 2 ст. 362-2 КК — зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.

Соборне СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області веде кримінальну справу №4201804000000891, присвячене розкрадання Крумханзлом і членом правління Самариной Ю. П. майна Приватбанку у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. До обслуговування банку були залучені треті особи за велику грошову винагороду при наявності структурних підрозділів, які зобов’язані виконувати відповідні роботи в рамках своїх службових обов’язків.

При цьому Служба безпеки Приватбанку продовжує робити неможливою роботу активних членів профспілки працівників Приватбанку і підсилює на них психологічний тиск, змушує проходити перевірки на поліграфі та ін.

dubinsky.pro