Дивиться-касира одіозного Пересоляка призначили в Закарпатську митницю

Новий начальник Закарпатської митниці Віктор Иванус з 15 січня призначив Івана Фетька заступником начальника ВМО№4 митного поста «Ужгород» з зарплатою 6200 грн, повідомив журналіст-розслідувач Євген Плинский на PlinskiyMedia.

«Фетьку — кум того самого «хрещеного батька» Закарпатської контрабанди Валерія Пересоляка, а за сумісництвом з 2016 року він року він дивиться-касир за однією з головних тем Закарпаття, італійськими намистом. Ці буси під прикриттям речей «заробітчан» возять повз митниці тонни брендового одягу, делікатесів і всього того, що ми звикли називати «товарною контрабандою». Це, мабуть, головна тема Закарпатської контрабанди після сигарет, яку курирував Пересоляк. А кассировал все це саме його кум — Фетьку», — наголошується в його інформації.

Призначення Фетька на невисокий пост він пояснив тим, що той взагалі не митник (до призначення займався пасажирськими перевезеннями в Ужгороді), а також бажанням залишитися подалі від поля зору правоохоронців та київського керівництва.

«Рядовий чоловічок Фетьку, на котрого ніхто не звертав уваги, працював у спайці з одіозним заступником начальника Закарпатської митниці Андрієм Каращенко і кермував приблизно 80% потоку кешу зі схем Пересоляка. Крім сигарет природно. Там інші люди, гроші, процеси», — запевнив Євген Плинский.

При цьому на всяк випадок нагадав, що саме боротьба зі схемою італійських бусів була одних із заявлених пріоритетів керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

«Навіть був сформований цілий список одіозних митників, найбільш тісно пов’язаних з Пересоляком, які ні за яких обставин не повинні були потрапити в оновлену митницю. Іван Фетьку, будучи кумом, касиром і дивиться за темою італійських бусів від Пересоляка, входив в цей список в першій десятці і повинен був вилітати. Але не вилетів», — розвів руками Плинский.

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