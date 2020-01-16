Колишній глава МЗС України Клімкін знайшов нову роботу

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який назвав Україну сировинним придатком Євросоюзу, почав роботу в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», де очолив програму європейських, регіональних і російських досліджень. Про це повідомляє прес-служба центру.

«До команди Українського інституту майбутнього (UIF) приєднався український політик, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін. Він буде керувати програмою європейських, регіональних і російських досліджень, яку UIF вводить з січня цього року», — йдеться в повідомленні.

Основними напрямами досліджень стануть протидія російської агресії, чорноморська безпека, комплексна інтеграція в європейське і трансатлантична простір, а також позиціонування України у Центральній та Східній Європі. «У своїх дослідженнях Програма буде покладатися як на власну команду експертів, які мають багаторічний досвід у сферах безпеки і зовнішньої політики, так і взаємодію з провідними світовими дослідницькими центрами, неурядовими організаціями та представниками бізнес-спільноти», — підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, аналітичний центр «Український інститут майбутнього» заснований в 2016 році представниками українського бізнесу, політики та громадського сектору. Головні напрямки діяльності центру – прогнозування змін і моделювання можливих сценарій розвитку подій в Україні, компетентна оцінка подій, формулювання практичних рекомендацій. Також центр виступає в якості майданчика для дискусій на актуальні теми.