Київ назвав умови виборів на Донбасі і нові зони відведення військ: всі деталі зустрічі ТКГ

У четвер, 16 січня, в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Київ запропонував розведення військ на 3 нових ділянках.

Про результати переговорів розповіла у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, група відзначила взаємні кроки України і РФ, які відбулися у рамках виконання домовленостей лідерів країн «нормандської четвірки» в Парижі за взаємною звільнення утримуваних осіб 29 грудня 2019.

«На жаль, ситуація з безпекою залишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн «нормандської четвірки» продовжують обстріли, є загиблі і поранені українські військові. Саме вирішення проблем безпеки – головне в порядку денному», – повідомила Оліфер.

Вона акцентувала, що українська сторона вважає за необхідне, щоб СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їх зберігання.

«Звернуто увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, згідно з яким необхідно забезпечити дієвий моніторинг на російсько-українському кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону», – поділилася прес-секретар Кучми.

Вона також висловила позицію Києва щодо виборів на Донбасі. «Їх можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів, інакше не існує ніяких гарантій безпеки в день голосування, а також висока ймовірність маніпуляцій на участь у виборах осіб, які не є громадянами держави», – підкреслила Оліфер.

За її словами, міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, але й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їх участь у виборах здатні забезпечити тривалий мир.

«В продовження реалізації домовленостей лідерів країн «нормандської четвірки», в безпекової підгрупі українська сторона надала свої пропозиції по розведенню сил і засобів на наступних додаткових трьох дільницях, які були визначені Генеральним Штабом Збройних сил», – написала Оліфер.

«Також під час засідання безпеки підгрупи українська сторона проінформувала про план заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі. Ця робота повинна полегшити життя мирних жителів, що живуть по обидві сторони лінії зіткнення», – резюмувала вона.