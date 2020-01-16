Україна поверне контроль на Донецькому — Порошенко

Україна поверне контроль над Донецьком, заявив лідер партії «Європейська солідарність», колишній президент Петро Порошенко в День захисників Донецького аеропорту, пише «Новий час».

«У ці дні 5 років тому тривало запекле протистояння українських вояків з російським агресором в Донецькому аеропорту. «Кіборги» вистояли — не вистояв бетон… 242 днів героїчної оборони… Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти. Вірю, ми повернемо Донецьк. І над відновленою диспетчерською вишкою аеропорту завжди буде майоріти український прапор.

Пам’ятаємо наших героїв. Повік не забудемо ворогам і ніколи не пробачимо!» — резюмував політик.