Парламент Латвії засудив спроби Росії переписати історію Другої світової війни

Депутати Сейму Латвії прийняли резолюцію, в якій засуджуються спроби Росії переписати історію Другої світової війни.

Як повідомляє «Європейська правда», про це написав у Twitter глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс.

«Парламент Латвії тільки що прийняв резолюцію, яка відкидає і засуджує спроби Росії переписати і обілити історію початку Другої світової війни, пакт Молотова-Ріббентропа та кримінальну сталінську зовнішню політику», – написав Ринкевичс.

У документі підкреслюється, що спроби російських посадових осіб заперечувати факти про причини, хід і закінчення Другої світової війни з метою зменшити відповідальність Радянського Союзу за початок війни в Європі неприйнятні.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклав шлях до Другої світової війни. Путін виправдовує введення радянських військ у Польщу в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролювала свою армію.

9 січня Сейм Польщі прийняв резолюцію в справі маніпулювання фактами і перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.