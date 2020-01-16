Повінь – зміна системи

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В експертну раду при комітеті здоров’я нації взяли чиновників часів Богатирьової та фармацевтичних лобістів

16.01.2020

До системи охорони здоров’я повертається все більше людей, яких під час Революції гідності суспільство вимагало люструвати. Учорашні, 15 січня, новини на засіданні парламентського комітету з питань здоров’я нації – ще одне тому підтвердження. Депутати більшістю голосів витворили експертну раду, до якої увійшло чимало одіозних чиновників і потужних лобістів на фармацевтичному ринку.

Положення про експертну раду прямо забороняє обирати осіб, які мають потенційний або реальний конфлікт інтересів. Натомість у складі таких осіб більше, ніж достатня:

Віталій Гордієнко – голова представництва AbbVie Biopharmaceuticals GmbH в Україні;

Олена Алєксєєва – директорка асоціації «Виробники ліків України», де президентом є Петро Багрій, відомий фігурант неодноразових антикорупційних розслідувань, який імовірно контролює компанії, що вигравали свого часу більшість тендерів МОЗ і, за даними розслідувань, завищували ціни на ліки іноді в кілька разів, порівняно із цінами на аналогічні препарати в сусідніх з Україною країнах;

Дмитро Таранчук – директор з правового забезпечення АТ «Фармак».

Крім того, серед кандидатів, за яких проголосував комітет – чиновники, яких громадськість вимагала люструвати і яких звільнили з посад після Революції гідності, які також фігуранти у багатьох антикорупційних журналістських розслідуваннях:

Олексій Соловйов – очолював держлікслужбу за часів Азарова та Богатирьової, фігурував одразу в двох антикорупційних розслідуваннях щодо зловживань повноваженнями та впливом на фармацевтичному ринку; після Революції гідності громадськість вимагала люструвати чиновника; зрештою його звільнили після звинувачень у корупції;

Олександр Толстанов – був заступником міністерки Богатирьової, за якої до 40% бюджетних коштів на ліки просто розкрадали; теж був звільнений після Революції гідності;

– також у списку – Віктор Сердюк, засновник ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», яку пов’язаність язують із одіозною власницею компанії-дистриб’ютора «Людмила-фарм», що до реформи закупівель ліків через міжнародні організації вигравала більшість державних замовлень.

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Крім мого, знайшовся ще лише один голос проти такого рішення. Більшість такий склад підтримала. І тепер ця «експертна рада» сприятиме розробці проєктів законів, може готувати проєкти висновків і пропозицій, надавати зауваження до законопроєктів тощо. Такі функції прописані в положенні. І воно б нічого, якби експертною радою не називалися ті, хто відстоює інтереси конкретних фармкомпаній і ті, кого суспільство на Майдані вимагало люструвати.

Вісь весь склад новообраної експертної ради при комітеті.

Мені соромно, що комітет навіть створенням експертної заради настільки себе дискредитує.

Ольга СТЕФАНИШИНА

 

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