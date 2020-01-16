Комітет Гетманцева відмовився розглядати законопроект про неповернення “Приватбанку” Коломойського

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився розглядати законопроект, яким забороняється повернення виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

Засідання комітету пройшло сьогодні. Причина відмови розглядати законопроект поки невідома.

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова підтвердила цю інформацію в ході спілкування з журналістами.

Нагадаємо, законопроект був внесений в Раду 11 грудня. Його прийняття є однією з вимог МВФ.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики очолює “слуга народу” Данило Гетманцев.