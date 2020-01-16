“Слуга народу” Дмитрієва ходить в Раду з сумкою Dior вартістю до $5 тисяч

“Слуга народу” Оксана Дмитрієва прийшла в Раду з сумкою Dior вартістю до $5 тисяч. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення у Фейсбук журналістки Анни Стешенко.

“Слуги” нічим не відрізняються від депутатів минулих скликань, які носили в Раду дорогі бренди, – констатує Ганна Стешенко. – Не треба розповідати, що ви ближче до народу, якщо в парламент, наприклад, як сьогодні, нардеп “Слуги народу” Оксана Дмитрієва прийшла з сумкою Dior, початкова вартість якої в такому розмірі $5.100″.

Фото Yan Dobronosov Джерело – ФБ Анни Стешенко

За її словами, “Fashion блогери часто називають Miss Dior «іконою», хоч і випущена в сезон 2013/2014. В ціні падає незначно. Сьогодні таку Dior можна замовити за $2.900″.

Джерело – ФБ Анни Стешенко Фото Yan Dobronosov

“Дмитрієва – за освітою лікар, дійсний член Громадської спілки «Стоматологи України». Явно може собі дозволити таку сумочку, хоч і зарплата нардепа без «депутатських» сьогодні в середньому 40 тис. грн. Але питання в іншому: навіщо? – додає журналістка. – Європейські політики (а адже так себе самого початку позиціонували «Слуги») носять ноу-нейм, уникаючи відомих брендів. Адже для політика це як мінімум моветон”.