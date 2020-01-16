65 об’єктів в аеропорту “Бориспіль” передадуть в оренду

Міністерство інфраструктури України має намір передати в оренду на конкурсних умовах 65 об’єктів міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення БизнесЦензор з посиланням на міністра Владислава Криклія.

“Раніше для оренди площ в аеропорту Бориспіль виставлялося два великих лота, які фактично обмежувало кількість учасників конкурсу. Ми запропонували інший підхід. Визначили, що будуть передаватися в оренду об’єкти з певною площею і цільовим призначенням. Так кількість лотів збільшилася до 32. А площа самого маленького об’єкту – 2 кв. м”, – повідомив Криклій в Фейсбук.

“Тільки математика дуже проста і очевидна: раніше 1767 кв. м отримали б 2 переможця, а зараз їх може бути 65”, – додав він.