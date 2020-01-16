ФБР притягнуть до розслідування кібератак на сайти Burisma і студії “Квартал 95”

Департамент кіберполіції Національної поліції України відкрив кримінальне провадження за фактом хакерських атак на сайти студії Квартал 95 і компанії Burisma Holdins. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення НВ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Нацполиция також ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи. Зокрема, українські правоохоронці звернулися за допомогою до ФБР США і компанії Area1, яка виявила ознаки кібератаки.

Нагадаємо, за даними газети The New York Times, російські хакери атакували сервери української газової компанії Burisma, ймовірно, щоб знайти компромат на політичного конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена.

Хакери, пов’язані з РФ, також намагалися зламати сайт студії Квартал 95. За даними фахівців компанії Area1, метою хакерів, імовірно, була електронне листування колишнього керівника студії Івана Баканова, а нині — глави СБУ.