Вчені NASA показали, як дим від пожеж в Австралії вплинув на земну атмосферу

Вчені NASA, використовуючи дані свого метеосупутника Suomi NPP, простежили рух диму, що виходить від австралійських пожеж по всій земній кулі, і показали, як він впливає на атмосферу.

Великі пожежі, як зазначають у NASA, не просто джерело страждань для людей, які живуть у цій місцевості, рослин і тварин. Частинки диму після попадання в атмосферу можуть поширюватися далеко від місця загоряння. При такому боргом і масштабне лихо, яке спостерігається зараз в Австралії, домішки змогли здійснити кругосвітню подорож, і частина з них повернулася назад до східного узбережжя континенту.

Дані, зібрані супутником Suomi, показують шлях аерозольних частинок навколо земної кулі. Чорним колом обведено хмара диму, добравшееся назад до Австралії / © NASA

Це визначили з допомогою фіксації даних про зміну аерозольного індексу атмосфери. Реєструючи переміщення повітряних мас, несучих частинки, вчені відстежують концентрації аерозолів у повітрі. Вона визначається за кількістю розсіяного випромінювання найближчого ультрафіолетового діапазону. Грунтуючись на результати таких розрахунків, отримують аерозольний індекс — якісний показник присутності поглинають ультрафіолет зважених мікрочастинок.

Аерозольний індекс станом на 13 січня 2020 року, розрахований на основі даних супутника Suomi. В цей день «димний пояс» замкнулося: чорним овалом обведені частинки, обійшли весь земну кулю, червоним — «свіжі» частки / © Colin Seftor, NASA

При масштабних природних пожежах якість повітря — серйозна проблема, і мова, знову ж таки, не тільки про довколишніх районах. По-перше, високі концентрації частинок несуть потенційні проблеми для здоров’я людей в тих місцях, де ці хмари затримуються. А це можуть бути місця, дуже далекі від території загоряння. По-друге, великі обсяги зваженої пилу і продуктів згоряння, порушених при горінні і переміщуються по атмосфері планети, досить довго можуть впливати на клімат, охолоджуючи або нагріваючи землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар.

Аерозолі, поглинають і розсіюють входить сонячне світло, а це знижує видимість і збільшує оптичну глибину. Це може, зокрема, ускладнити адекватну роботу авіасполучення і призвести до збільшення аварій літаків. Там, де концентрація зважених часток в атмосфері сильно збільшується, формуються купчасті пирокумулятивные хмари. Вони при відсутності дощу генерують достатньо велика кількість блискавок, які дістають до землі. Це стає причиною появи нових пожеж.

Схема пожеж у східній Австралії / © NASA Worldview

Вплив пожеж в Австралії на інші регіони світу поки ще не вивчено до кінця. Однак у NASA вже заявили про «драматичному вплив» загорянь на Нову Зеландію: вони «викликали серйозні проблеми з якістю повітря в регіоні і зробили сніг на вершині гір помітно темніше». Потемніння снігу на вершинах — не естетична проблема: зміна відбивної здатності може значно вплинути на клімат в регіоні. Також атмосферні зміни були відзначені у Бразилії.