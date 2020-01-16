Чиновників мерії Полтави та обласної адміністрації підозрюють у змові з підрядниками

Правоохоронці проводить розслідування у справі про ремонти обласних і міських об’єктів протягом 2017-2019 років, де підрядні організації за завищеними цінами розраховувалися з фіктивними фірмами і привласнювали конвертовані кошти. Про це пише «Полтавщина».

Правоохоронці підозрюють, що чиновники управління ЖКГ, капітального будівництва виконкому Полтавської міськради та департаменту будівництва Полтавської ОДА змовилися з посадовими особами пов’язаними між собою ТОВ «СК «Енергосфера» і ТОВ «Технобуд-Україна».

В подальшому, вони закупили будматеріали за штучно завищеними цінами у фірм, які мають ознаки фіктивності і є міжрегіональними конвертцентрами. Мова йде про наступні об’єктах господарювання: ТОВ «Френттерон», ТОВ «ТОП Трейд Траст Компані», ТОВ «Велкан», ТОВ «Релибел Компані», ТОВ «Промлагода», ТОВ «элименты Компані», ТОВ «Картсан», ТОВ «Білдінг индастрис», ТОВ «Карлас ком’юніті», ТОВ «Транс Сервіс +», ТОВ «Крафт Інвест Груп», ТОВ «ПСК Бізон», ТОВ «Граніт-Інвест Компані», ТОВ «Систем Інжиніринг», ТОВ «Хайтбуд».

Після розрахунків посадові особи конвертували кошти у готівку та привласнювали їх. У постанові суду зазначено перелік окремих будівельних об’єктів, серед яких капремонт приміщень блоку конференц-залів, будівництво центру надання адміністративних послуг, благоустрій міської зони відпочинку № 3, реконструкція головного корпусу КУ «Третя міська клінічна лікарня», а також реконструкція відділень КП «міська Дитяча клінічна лікарня».

Суддя дозволив правоохоронцям вилучити проектно-кошторисну документацію і листування державних органів з ТОВ «СК «Енергосфера», ТОВ «Технобуд-Україна», ТОВ «Техно Холдинг», ТОВ «СК «СВ Груп», ТОВ «СК «Грін Хаус» за період 2017 -2019 року. Слідство також отримало право на вилучення інформації про вартість і розрахунки за виконані роботи.

Крім того, Київський райсуд Полтави дозволив провести обшуки в управлінні ЖКГ Полтавського міськвиконкому.

Згідно порталу публічних фінансів Е-data, протягом 2017-2019 років департамент будівництва ОДА, управління капітального будівництва, ЖКГ та освіти міськвиконкому перерахувало ТОВ «СК «Енергосфера», ТОВ «Технобуд-Україна», ТОВ «Техно Холдинг» майже 118 млн гривень.

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