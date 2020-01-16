Водою запасатися не варто: в ПЦУ роз’яснили, змиває чи гріхи купання на Водохреща

У зв’язку з наближенням свята Хрещення Православна церква України вирішила прояснити своє ставлення до популярного обрядом занурення в ополонку. У ПЦУ кажуть, що у Церкви немає якихось правил з приводу цього обряду, такі запливи — особистий вибір кожного віруючого. Головне в цей день — пам’ятати про суть свята Водохреща.

Церква просить не підміняти купанням в ополонці молитву і сповідь: «Любі брати і сестри, купання в ополонці на Водохреща жодним чином не призводить до духовного очищення і не „звільняє“ від гріхів. Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше — з забобонами або забобонами».

«Занурення в ополонку ніколи не замінить таїнства сповіді і причастя. Вода не змиває гріхи, тому що гріх — це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від усієї душі покаятися і змінитися з допомогою Божою», — підкреслюють в ПЦУ.

Що стосується інших популярних звичаїв — обливання і запасания водою, то до них у ПЦУ теж є зауваження.

«На Водохреща немає потреби просити священика „побризкати більше“… Немає необхідності запасатися водою у величезних бідонах або каністрах… Не від кількості води залежить святість і ступінь отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших справ», — підсумували представники Церкви.