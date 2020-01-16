Вітренко: Прем’єр Яценюк хотів купувати газ у Росії, але “Газпром” відмовився

Після анексії Криму Арсеній Яценюк, який займав тоді посаду прем’єр-міністра, доручив главі компанії «Нафтогаз» Андрію Коболєва поїхати в Москву і домовитися про знижку на газ. Про це написав виконавчий директор «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко на сайті hromadske.

Вітренко відповів на звинувачення членів партії «Народний фронт», в якому вони зажадали вибачень за слова глави «Нафтогазу» про те, що «це не Україна припинила купувати російський газ, а Росія сама перекрила трубу».

«Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а Газпром перекрив постачання газу в Україну. І варіантів у нас було небагато: або йти на політичні поступки Кремлю, а це означало б визнати анексію Криму і окупацію Донбасу», – заявив глава «Нафтогазу».

За словами Вітренко, Яценюк, будучи главою уряду в 2014 році, незабаром після анексії Криму наказав Андрію Коболєва поїхати в Росію і домовлятися про збереження знижки на газ (так звана «знижка Януковича»). Однак Газпром відмовив.

Крім того, директор компанії заперечує заяву «Народного Фронту», що саме Яценюк ініціював арбітражні провадження проти Газпрому, які Україна в підсумку виграла.

«Я пам’ятаю, як сам пан Яценюк вважав «справедливими» вимоги залишити «знижку Януковича». Він навіть потім наполіг вимагати цього в Стокгольмському арбітражі. Але арбітраж не погодився зі справедливістю таких вимог, оскільки у відповідному додатку до контракту було написано, що знижка продовжується на наступний квартал, тільки якщо Газпром у письмовому вигляді на це погоджується, а Газпром не дав згоди. На щастя, я разом з радниками наполіг, щоб ми вимагали в арбітражі також перегляду ціни просто до ринкового рівня, оскільки для цього були підстави передбачені контрактом. І це наше позовна вимога арбітраж задовольнив», – повідомив Вітренко.

Також глава «Нафтогазу» відкинув закиди партії про те, що нові умови транзиту газу невигідні для України. За його словами, українська сторона не могла вимагати кращих умов, так як РФ з 2009 року будувала обхідні шляхи поставок газу в Європу. З-за цього занадто високий тариф по українській трубі виявився б «економічно необґрунтованим».

Як повідомлялося раніше, глава Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель не виключає можливість купівлі газу в Російській Федерації.