Вже з 1 лютого: Гончарук гучну обіцянку дав українцям

З 1 лютого в Україні почне працювати програма дешевого кредитування. На першому етапі відсотки за кредитом знизять для малого підприємництва. На другому етапі знизять відсоткові ставки кредиту по іпотеці. З таким гучним обіцянкою виступив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Дешеві кредити потрібні українською не колись, а вже зараз. Тому з 1 лютого ми, як і обіцяли, запустимо програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше президентом», — повідомив Гочарук.

Також глава Кабміну запевнив, що до 2020 року також вдасться значно вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. — до 11-12% у гривні. Гончарук вважає, що здешевити іпотеку — складне завдання, але українська влада, за словами Гончарука, до неї готові.

«Зараз Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні кілька років. Нашій країні починають вірити. Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ. Ми готові до викликів. У нас все вийде!», — підсумував Гончарук.