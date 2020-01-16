Названі нові зарплати лікарів

Згідно з тарифними ставками у державних лікарнях 2020

році українські лікарі отримують трохи більше мінімальної зарплати, а

медперсонал — ще менше.

Так, хірург вищої категорії в Україні заробляє 5 100 гривень. До підвищення зарплати з 1 січня його зарплата становила 4 100, передає видання «Країна».

Лікарі інших спеціальностей вищої категорії тепер будуть

отримувати 4 772 гривні замість 4 361 гривень у минулому році.

Раніше медсестри без категорії отримували 2 958 гривень. Зараз

їх зарплата становить трохи більше 3 200 гривень. Рентген-лаборанти вищої

категорії отримували близько 3 300 гривень, а тепер будуть отримувати 3 636 гривень.

Виходить, що хірург вищої категорії в Україні отримує

зарплату в 46,8 разів менше, ніж глави Міністерства закордонних справ Вадим

Пристайко. А інтерн з тарифною ставкою в 3 800 гривень, отримує в 60 разів

менше, ніж міністр економіки Тимофій Милованов.

«Відзначимо, що зарплата включає в себе ще оплату чергувань,

премії та інші надбавки, так що за фактом вона вище тарифної ставки, але в

більшості випадків — не набагато», – додають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що міністр культури,

молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своїй грудневій

зарплати на суму понад 2 мільйонів гривень.