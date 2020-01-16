Портнов розповів про, щонайменше шести найвідоміших альбомах Вакарчука, з яких нардеп не заплатив податки

Юрист Андрій Портнов заявив, що депутат і фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук жодного разу не заплатив податки з мільйонних доходів від випуску деяких альбомів. Пост він розмістив в Telegram-каналі.

Мінімум шість альбомів з 1998 року по 2007 рік були випущені групою Вакарчука, за які не сплачені податки.

«Вакарчук, вкравши податки з українського бюджету, Ви вкрали тисячі бронежилетів і військової техніки в армії. Ви зобов’язані здати свій депутатський мандат», — написав Він.

Причому, наприклад, альбом 1998 року «Там, де нас немає» став самим продаваним в країні. Але з нього також не були заплачені податки.

«Інформації про точну кількість проданих дисків немає, але відомо, що в 2000 році група проводила зйомки одного з кліпів у Великобританії. За той рік Вакарчуком було сплачено податків на суму 90 гривень (зараз це три євро)», — розповів Портнов про альбом «Янанебебыл».

«У жовтні 2003 року альбом став двічі платиновим (платиновим альбомом в Україні вважається платівка, придбана 100 тисяч разів). За випуском платівки пішов тур по 40 містах України. В цьому році податків Вакарчуком було сплачено 383 грн 45 коп. податків», — додав юрист про ще один альбом Вакарчука.

«Став платиновим в перші години продажу. За один день його набуло більш 170 тисяч осіб. В рамках всеукраїнського концертного туру в підтримку альбому «Міра» група відвідала 27 міст України, зібравши понад 140 000 глядачів на своїх концертах. Тільки на 2 київських концерту зібралося понад 24 000 шанувальників», — зазначив він.