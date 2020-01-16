«Рада перетворюється в Голлівуд»: «слуги народу» прийшли на роботу з торбами за 35 тисяч

Нардеп від партії «Слуга народу» Роксолана Пидласа прийшла на роботу у Верховну Раду з сумкою від Dolce & Gabbana вартістю понад 35 тисяч гривень.

Раніше таку ж сумку у ВР засвітила 39-річна депутат Оксана Дмитрієва. Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Варвара Квітка

«Верховна Рада перетворюється в Голлівуд. Нарешті сталося і дві слуги народу прийшли з однаковими сумками. Коли таке трапляється на червоних доріжках у Лос-Анджелесі, то на сторінках модних журналів або таблоїдів спливає рубрика «битва нарядів»», – зазначила Квітка.

Пидласа прокоментувала «Країні» наявність сумки, яка стоїть як середня зарплата нардепа в місяць. Вона заявила, що не купувала її, а про ціну речі дізналася від журналістів.

«Потрібно не забувати, що у свого колишнього життя, я заробляла від 45 до 65 тисяч гривень на місяць. Тому, якщо я могла собі дозволити з зарплати купити телефон, звичайно, те і сумку я можу собі купити. Єдина брендова сумка в моєму гардеробі — саме ця. Інші сумки я купую в українського бренду Kocharovska, але чомусь їх ніхто не фотографує і не пише», — сказала депутат.

Нардеп зазначила, що не говорила з Дмитрієвої про однакових сумках, так як у них є більш важливі теми для обговорення.

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko

facebook.com/annasteshenko