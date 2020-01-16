Підсумки «турборежиму»: Скільки програмних обіцянок виконали партії

Верховна Рада 9 скликання працює в «турборежимі» і за чотири останніх місяці нардепам вдалося виконати цілий ряд своїх обіцянок. Про це повідомляє видання «Слово і діло».

Серед того, що вдалося реалізувати: знята депутатська недоторканність, введені штрафи за прогули, змінене виборче законодавство.

Оскільки у пропрезидентської фракції «Слуга народу» в парламенті більшість, то і свою програму вона реалізує впевненіше, ніж їх колеги з інших об’єднань. «Слуги» виконали 9 обіцянок (10% програми). Введена обов’язкова конфіскація майна корупціонерів, повернули відповідальність чиновників за незаконне збагачення, перезавантажена прокуратура, Вища рада юстиції і Вища кваліфікаційна комісія суддів, у законі з’явилася норма про винагороду для викривачів корупції, впроваджений незалежний контроль якості будівництва доріг і вибори за пропорційною системою з відкритими списками.

У фракції Святослава Вакарчука «Голос» виконано 5 обіцянок (4%), але провалено 4 (більше всіх). Їм вдалося запровадити систему виборів за відкритими списками, викорінити академічну несумлінність, гарантувати військовим доступ до всіх медичних установ, повернути відповідальність за незаконне збагачення і створити процедуру цивільної конфіскації викраденої власності.

Разом з тим партія не голосувала за законопроекти про недоторканість, була проти закону про імпічмент, утрималася від голосування за закон про реформу прокуратури.

Одне програмне обіцянку (1%) виконала партія «Опозиційна платформа – За життя». Мова про перехід до пропорційної виборчої системи за відкритими списками, а ось голосувати за зняття недоторканності соратники Віктора Медведчука не стали, чим порушили свою обіцянку.

Нічого не виконала партія «Батьківщина». У період виборчої кампанії соратники Юлії Тимошенко переконували виборців у тому, що за 100 днів роботи Ради реалізовують перший етап програми «Новий курс», але цього не сталося.