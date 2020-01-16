«Індекс Біг-Мака» показав, скільки реально має коштувати долар в Україні

Гривня — одна з найбільш недооцінених світових валют. Її курс по відношенню до американського долара повинен бути дорівнює 10,05 грн.

Журнал проводить розрахунки з 1986 року. Воно порівнює ціну бургера «Біг-Мак» з «МакДоналдса» у США та інших країнах.

За інформацією журналу, ціна Біг-Мака» в Україні дорівнює 57 грн. (на сьогоднішній день — 59 грн.), а в США вона становить 5,67 дол. Виходячи з цього, реальний курс гривні по відношенню до американського долара повинен бути дорівнює 10,05 грн.

У списку найбільш недооцінених валют за «Індексом Біг-Маку» — російський рубль (на 61,2 %).

«Індекс Біг-Мака» дозволяє провести розрахунок справедливої ціни валют. Собівартість бургера складається з продуктів харчування, витрат на транспорт і податки, оплати праці, що дають можливість отримати «споживчий кошик», ціною на яку визначають обмінний курс валют відносно долара.

У 2018 році в списку недооцінених валют гривня посіла перше місце. Її недооцінили на 65,1 %. Її курс повинен дорівнювати 9,68 грн./дол.