У Молдові почалися арешти за заявою бізнесмена Платона, якого видав Порошенко

Днями в Молдові був заарештований прокурор, який розслідував справу висланого з України колишнім президентом Петром Порошенком бізнесмена В’ячеслава Платона.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив юрист Андрій Портнов.

«Петро Олексійович, тут новини з Молдови так собі. Там за заявою В’ячеслава Платона, якого Ви незаконно екстрадували в Молдову, анулювавши йому український паспорт, днями заарештований прокурор, який розслідував його справа», — пише Портнов.

За його словами, український суд також визнав незаконною екстрадицію Платона, санкціоновану Порошенко.

«А український суд, в цей же час, визнав незаконною його екстрадицію, яку Ви особисто санкціонували, відправивши його в Молдову на окремому чартері, яким раніше користувалися самі. Темна історія, відчуваю, будете відповідати на питання слідства і в цьому епізоді», — зазначив юрист.

Нагадаємо, 30 серпня 2016 року затриманого в Україні бізнесмена В’ячеслава Платона екстрадували в Молдавію і доставили в Кишинів. Платон був заарештований у Києві 25 липня, через кілька годин після того, як Генпрокуратура Молдови оголосила його в міжнародний розшук.

Ордер на арешт був виданий після обшуків у приміщеннях кількох банків і компаній, в ході яких прокурори вилучили документи, що нібито доводять причетність Платона до крадіжки 1 млрд євро з банківської системи Молдови, а також у відмиванні через Молдавію понад $20 млрд з російських банків.