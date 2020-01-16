Провів Різдво з Лепсом: українського нардепа спіймали на вечірці для багатих росіян в Куршевелі

Народний депутат з парламентської групи «Довіра» Максим Єфімов провів Різдво на елітному французькому гірськолижному курорті Куршевель, де був на вечірці за участю російського співака Григорія Лепса.

Захід, на якому помітили українського парламентарія, проходило 7 січня в ресторані Le Cap Horn, який розташований на висоті 2100 метрів, недалеко від аеропорту Куршевеля.

Як стало відомо, найдешевше місце за столиком (від 5 до 18 осіб) коштувало $1000. Але, чим ближче стіл на сцені, тим дорожче місця за ним.

«Вечірка називалася «Російське Різдво» і організовувалася для багатих росіян, які тут катаються на лижах і тусуються. Цей столик в ресторані забронювали завчасно, але інші гості їм весь час цікавилися. Російські бізнесмени і олігархи хотіли сидіти там, ближче до Лепсу, підспівувати, але організатори відповідали, що бронь на нього не знімають. Потім виявилося, що його забив український депутат Єфімов зі своєю компанією. Ціна місця за першим столиком під сценою була близько $10 000″, – розповів один з гостей заходу.

Єфімова спіймали на вечірці з Лепсом в Куршевелі

У вартість квитка входило меню і 1 келих вина просекко. Зі страв пропонувалися: фуа-гра з черемхою, карпаччо з яловичини з трюфелями і піца з білими трюфелями. На гаряче подавали вершкове риззото з морським лящем, а на солодке – шоколадні десерти.

«У вартість входив такий собі мінімум їжі, але це висока кухня, безумовно, і крапля алкоголю. За все інше треба було доплачувати. Але яке ж російське Різдво без млинців з чорною ікрою? Звичайно, і млинці були і танці під Лепса«, – додав співрозмовник.

Єфімова спіймали на вечірці з Лепсом в Куршевелі

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На кадрах, які опублікували в мережі, видно, що Єфімов сидів дійсно за першим столиком і активно підспівував Лепсу.

Нагадаємо, Єфімов пройшов у Раду, вигравши вибори на окрузі №48 з центром у Краматорську (Донецька область). Зараз входить в групу «Довіра», яка могла бути створена за участю Офісу президента. Є віце-президентом Федерації футболу України та президентом Федерації футболу Донецької області».