В Європі з-за смогу люди вийшли на вулиці в протигазах

Затяжна суха сонячна погода спровокувала в низці європейських міст забруднення повітря, з-за чого люди вийшли на вулиці, вимагаючи реакції влади.

Про це пише BBC.

Зокрема, у великих містах Італії, в тому числі і столиці Римі, було введено заборону або обмеження на користування транспортними засобами, щоб зменшити шкідливі викиди.

Відзначається, що в Римі рішення буде діяти протягом трьох днів. У місті Тузла, що в Боснії і Герцеговині, люди вийшли на вулиці в протигазах на знак протесту бездіяльності уряду. У Сараєво пройшли позачергові наради уряду, де обговорювалося, як можна знизити рівень забруднення. Влада міста радять жителям тимчасово перебратися в гори, де повітря чистіше. Жителям Сербії влади порадила не виходити з дому без потреби і утриматися від фізичних навантажень, зокрема людям з серцевою і дихальною недостатністю.

За словами прем’єр-міністра країни Ганни Брнабич, забруднення було викликано надмірним обігрівом будинків і використанням старих автомобілів на дизельному паливі. Уряд Сербії найближчим часом планує оголосити про заходи по боротьбі зі смогом.