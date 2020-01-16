Пушилин розповів про заборону паспортів України в ОРДО

Ватажок членів незаконних збройних формувань самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Донецької народної республіки» Пушилин Денис в інтерв’ю одному з пропагандистських видань підкреслив, що в даний час практично шістдесят дві тисячі жителів окупованих районів Донецької області отримали паспорти громадян Російської Федерації.

В цей же час головна маріонетка Кремля в Донецькій області Пушилин заявив, що в даний час поки немає никакиого основного закону щодо громадянства».

Як наслідок забороняти використання паспорта України «ДНР» поки не планується. Таким чином, у повідомленні Пушилина зазначається: «Саме тому паспорт громадянина України в даний час є легальним документом, який засвідчує особистість людини. Цей документ має аналогічну законну силу, як і паспорт громадянина «Донецької народної республіки», Російської Федерації… В даний час питання щодо заборони на використання такого документа зовсім не варто».