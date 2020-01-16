Нардеп про зарплати Вітренко та Смілянського: Ці особи або якісь відірвані від реальності, або аморальні

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу вважає, що в країні існує серйозний дисбаланс між мінімальною, середньою і максимальними зарплатами, які виплачуються з бюджету, тому нераціонально говорити про підвищення зарплат нардепам та іншим високопоставленим чиновникам.

Відповідну думку він озвучив кореспонденту «Економіст UA», коментуючи інформацію про нарахування чиновникам Кабміну чергових премій.

За його словами, серйозно обговорювати цей факт поки рано – потрібно отримати офіційні дані по тим «космічним» зарплат, надбавок та премій членів Кабміну, про яких йде мова в ЗМІ.

«Адже в публічній площині багато є фейків, брехні, нафантазированных «сенсацій». Приміром, розганяють «новину» про те, що нардепам ніби з 1 січня підняли зарплату до 100 тисяч. Я категорично проти такого серйозного підвищення депутатської зарплати і навіть казав, що зробив би в такому випадку («зайве» направляв би на соціальні проекти). Але коли ми спілкувалися на тему цих чуток, спікер попросив надати йому інформацію про підвищення зарплат нардепам, і виявилося, що з 1 січня проіндексували, підняли на такий же відсоток, як мінімалку. Так що не можна точно знати, яка там ситуація реально з міністерським «космосом», — пояснив парламентарій.

У той же час Мазурашу визнав існування в Україні серйозного дисбалансу між мінімальною зарплатою, середньої і максимальної, які фінансуються безпосередньо з бюджету. «Вибачте, але, коли керівник державного монополіста «Нафтогазу» (Юрій Вітренко – прим. ред.) каже, що за 2019 рік отримав лише 11 млн. грн. (про премії чи «гонорари» за судові справи він замовчує), або коли керівник державної «Укрпошти» розповідає про свою зарплату у 800 тисяч гривень, як про щось «нормальному» в наших реаліях — просто немає слів, як кажуть, «одним виразом»… Ці особи або якісь відірвані від реальності, або аморальні, або не знаю, які ще варіанти», — зазначив депутат Ради.

У той же час він звернув увагу на те, що глава «Укрпошти» Ігор Смілянський «чи не хизується подвійним громадянством», відзначаючи, що він платить 20% податків в Україні і 25% — в США, підкреслюючи, що надає допомогу українській армії. «Чудово. Поштові відділення закривають, деякі листоноші працюють на 0,25 ставки по 800 з чимось грн. в місяць, а Смілянський вважає нормальним в цих реаліях отримувати таку «космічну» зарплату, плюс ще премії. Немає слів! А ще Смілянський розповідає, що він придбав такий-то товар, з такою-то ціною, а колега з іншої держорганізації — десь удвічі дорожче, натякаючи на масштабні зловживання. Цікаво, заявив він про ці зловживання правоохоронцям? І за зловживання треба жорстоко карати, а не платити «космічні» зарплати, «щоб не зловживали»», — додав співбесідник нашого видання. Мазурашу згадав обурення опонентів чинної влади з приводу підвищення зарплат і премій.

«Це ті наші опоненти, які у свій час, у попередньому скликанні, скасували законодавчу норму, яка обмежувала б максимальні зарплати бюджетникам 7-ма мінімальними зарплатами (або 10-ю, за умови зменшення чисельності)», — сказав політик. Депутат Ради вважає, що такий закон треба було б якомога швидше розробити і прийняти, щоб не було таких величезних розривів у заробітних платах працівників бюджетної сфери.

«Ми з помічниками працюємо в цьому напрямку. Хоча, можливо, такі законопроекти з’являться раніше авторства інших депутатів… Це деталі, головне суть…Мене не хвилює те, що хтось отримує більше, мене хвилює, що мільйони співгромадян загнані і за межу виживання.

А “великі менеджери”, яким мало сім або десять мінімалок, нехай звільняються і йдуть у приватний бізнес заробляти сотні тисяч або навіть мільйони в місяць, сплачуючи відповідні податки, звичайно”, — підсумував він.

Нагадаємо, що напередодні нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що Кабмін затвердив нові правила оплати топ-чиновників. Наприклад, першого віце-прем’єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам, міністрам, їх заступникам може виплачуватися надбавка за ефективність у розмірі до 200% посадового окладу.